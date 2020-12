Klimaneutrale Fondsadministration: Service-KVG Axxion geht mit gutem

Im Asset Management längst ein Thema Im Bereich der Asset Allokation, also bei der Auswahl der Zielinvestments, in welche ein Fonds investiert, wurde der Nachhaltigkeitsgedanke schon vor längerem von vielen Akteuren aufgegriffen. So wirbt eine Vielzahl an Fonds damit, nachhaltig bzw. ESG-konform zu sein. „Als Anbieter von Private-Label-Fonds wollten wir das Thema Nachhaltigkeit nicht allein in die Verantwortung unserer Geschäftspartner legen, sondern unseren eigenen Beitrag leisten. Die Administration ist ein fester Bestandteil eines jeden Fonds. Der Nachhaltigkeitsgedanke muss konsequenterweise die Administration des Fonds umfassen. Nur auf diesem Wege können Anleger in einen wirklich rundum nachhaltigen Fonds investieren“, so Stefan Schneider, Vorstand der Axxion S.A.. „Deshalb haben wir uns entschieden, neben unserem sozialen und gesellschaftlichen Engagement, welches wir seit vielen Jahren pflegen, einen weiteren Schwerpunkt auf die Umwelt zu setzen und ab sofort klimaneutral zu agieren“.