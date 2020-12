Deutscher Nachhaltigkeitspreis Design für Ikonen, Vorreiter und Visionäre

Düsseldorf (ots) - Am Donnerstagabend wurde der erste DeutscheNachhaltigkeitspreis Design vergeben. Die Auszeichnung der Stiftung DeutscherNachhaltigkeitspreis e. V. würdigt vorbildliche Beispiele nachhaltigerGestaltung. Bei dem Hybrid-Event waren u. a. Produktdesigner Stefan Diez,Cradle-to-Cradle-Pionier Michael Braungart und Automobildesigner Peter Schreyerals Bühnengäste anwesend. Dieter Rams erhielt den ersten Ehrenpreis desDeutschen Nachhaltigkeitspreises für sein wegweisendes Lebenswerk und seinenEinsatz für ein verantwortungsvolles Design.Seit dem gestrigen Abend dürfen sich 37 Unternehmen Sieger des ersten DeutschenNachhaltigkeitspreises Design nennen. Die Bandbreite der Siegerprojekte in denKategorien Ikonen, Vorreiter und Zukunftsvisionen zeichnet sich durch einebeeindruckende Vielfalt aus - darunter kreislauffähige Mode, Möbel ausneuartigen Materialien, ressourcenschonende Verpackungslösungen,zukunftsweisende Baukonzepte, innovative Projekte aus dem Bereich Mobilität,Reparaturinitiativen und andere Kreislaufsysteme zur Abfallvermeidung und vielesmehr. Die Sieger erhalten ein entsprechendes Siegel, das Verbraucher/innen eineHilfestellung bieten soll, welche Produkte und Dienstleistungen sie mit gutemGewissen konsumieren können.Die Preisverleihung fand in Form einer hybriden Veranstaltung statt, bei der dieFinalisten sowie der Großteil der Jurymitglieder per Live-Video ins MaritimHotel in Düsseldorf zugeschaltet waren. Für die musikalische Begleitung sorgtelive die Band Milky Chance, welche zudem für ihr Bestreben nach einem "grünen"Tourdesign mit einem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet wurde. DieGestalterlegende Dieter Rams dankte per Videobotschaft für seine Auszeichnungmit dem ersten Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Design."Die vielen hervorragenden Einreichungen und die engagierte, erstklassigeJurybeteiligung haben uns darin bestärkt, dass wir mit unserem neuenDesign-Wettbewerb ein sensibles und wichtiges Thema aufgegriffen haben, dastrotz oder vielleicht auch gerade wegen der aktuellen Pandemie besondereRelevanz erhält", sagt DNP-Initiator Stefan Schulze-Hausmann.Mehr Informationen zu allen Siegern unter http://www.nachhaltigkeitspreis.dePressekontakt:Sebastian Klement-Aschendorff, Deutscher Nachhaltigkeitspreis, +49 211 55045511,presse@nachhaltigkeitspreis.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/70289/4782493OTS: Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis