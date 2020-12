LyondellBasell und SUEZ erhöhen ihre Kunststoffrecyclingkapazitäten

Die beiden Unternehmen expandieren ihr Joint Venture, Quality Circular Polymers.

ROTTERDAM, Niederlande, und PARIS, 7. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB), eines der weltweit größten Kunststoff-, Chemie- und Raffinerie-Unternehmen, und SUEZ (EPA: SEV), Marktführer bei Umweltdienstleistungen, gaben heute gemeinsam die Übernahme von TIVACO bekannt, eines Kunststoffrecycling-Unternehmens mit Sitz in Blandain, Belgien. Das Unternehmen wird Teil von Quality Circular Polymers (QCP) werden, dem Joint Venture für Kunststoffrecycling, an dem beide Unternehmen jeweils zu 50 % beteiligt sind. Mit dieser Transaktion wird die Produktionskapazität von QCP für recycelte Materialien auf ungefähr 55.000 Tonnen pro Jahr erweitert.

„Diese neueste Investition in QCP unterstützt das Ziel von LyondellBasell, bis 2030 2 Millionen Tonnen von recyceltem Polymer und Kunststoffen aus erneuerbaren Quellen pro Jahr zu produzieren und zu vertreiben. Die Verlängerung des Lebenszyklus von Kunststoff durch Aufbereitung, Recycling und Wiederverwertung eliminiert nicht nur Abfälle, sondern erzeugt auch ein Produkt mit einem niedrigeren CO 2 -Fußabdruck", sagte Richard Roudeix, leitender Vizepräsident für Olefine und Polyolefine, Europa, LyondellBasell. „Dieser innovative Ansatz ist der Schlüssel, Mehrwert aus existierendem Kunststoffmaterial zu schöpfen und dabei gleichzeitig den Bedarf an nachhaltigen Markenprodukten zu decken."

„Wir freuen uns, mit unserem langjährigen Partner den nächsten Schritt zu tun. Mit der neuen Übernahme beschleunigen wir gemeinsam den Einsatz von hochwertigen recycelten Polymeren in Europa und unterstützen die Bemühungen der industriellen Hersteller, ihre ökologischen Ziele zu erreichen", meinte Jean-Marc Boursier, COO der SUEZ-Gruppe. „Die Akquise untermauert auch das Bestreben von SUEZ, bis 2030 Weltmarktführer bei Umweltdiensten zu werden."

Die TIVACO-Anlage betreibt fünf Fertigungsstrecken, die pro Jahr ungefähr 22.000 Tonnen an recyceltem Kunststoff verarbeiten können. Diese Übernahme folgt auf die Übernahme von QCP durch die beiden Unternehmen im Jahr 2018. QCP ist ein Recyclingunternehmen für Kunststoff in Geleen, den Niederlanden, das pro Jahr ungefähr 35.000 Tonnen Material verarbeiten kann. Heute findet man recycelte Werkstoffe von QCP in Verbraucherprodukten wie der Reisegepäck-Kollektion S'Cure ECO von Samsonite.