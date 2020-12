JLT Mobile Computers stellt eine leistungsstärkere Version seines robusten 10‑Zoll‑Windows‑Tablets für den mobilen Einsatz vor

Als schlankes, hochleistungsfähiges Leichtgewicht in robuster Ausführung steigert das neue JLT MT2010P-Windows-Tablet die Produktivität in der Hafen-, Lager- und Hoflogistik



Växjö, Schweden, 8. Dezember 2020 * * * JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler und Hersteller robuster Computer für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, expandiert weiter in den Markt der industrietauglichen Tablet-PCs und stellt eine verbesserte Version seines erfolgreichen 10-Zoll-Windows-Tablets vor. Das neue JLT MT2010P-Tablet bietet mehr Leistung, verbesserte Konnektivität, hohe Bildschirmauflösung sowie einen langlebigeren Akku – und das alles in einer schlanken und leichten, aber dennoch vollrobusten Ausführung. Dank dieses beeindruckenden Funktionsumfangs ist das JLT MT2010P-Tablet die perfekte Wahl für Logistik-Anwendungen, wo der Zugriff auf das vollständige Windows-Betriebssystem auch im mobilen Einsatz gewährleistet sein muss.

Vor dem Hintergrund des ständig wachsenden Bedarfs, Daten betriebsweit zu sammeln und in Echtzeit zu analysieren, steigt der Einsatz mobiler Technologien in allen Industriezweigen weiter an. So prognostiziert MHI in einer jüngsten Studie zur Lieferkettenindustrie 2020 beispielsweise, dass sich der Einsatz mobiler Technologien in den nächsten fünf Jahren mehr als verdoppeln wird1. Gleichzeitig steigt auch die Nachfrage nach höherer Leistung, verbesserten Funktionen und mehr Support bei der Verwaltung mobiler Geräte stetig an.

„Mit seiner verbesserten Leistungsfähigkeit und Funktionalität ist das schlank- und leichtformatige JLT MT2010P-Tablet perfekt darauf ausgelegt, die wachsenden Mobilitätsanforderungen des robusten Sektors zu erfüllen“, sagt Per Holmberg, CEO der JLT Mobile Computers Group. „Und unser kontinuierlich verbessertes Serviceangebot, das Unterstützung für die gesamte Produktlebensdauer liefert und bei Bedarf auf die Verwaltung mobiler Geräte ausgeweitet werden kann, gibt Kunden die Gewissheit, dass sie im Bedarfsfall auf fachkundigen Support zurückgreifen können. Zudem erwarte ich auch, dass die kontinuierliche Ausweitung unseres Tablet-Angebots den Geschäftserfolg von JLT stärken und uns in die Lage versetzen wird, die wachsende Marktnachfrage nach robuster Mobiltechnologie zu nutzen.“