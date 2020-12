QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelanleihen mit Netto-Aktienabwicklung außerhalb der Vereinigten Staaten an und bittet um Angebote von Nicht-US-Inhabern zum Verkauf aller ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2021

10.12.2020 / 07:49 CET/CEST

Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR



QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelanleihen mit Netto-Aktienabwicklung außerhalb der Vereinigten Staaten an und bittet um Angebote von Nicht-US-Inhabern zum Verkauf aller ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2021



Venlo, Niederlande, den 10. Dezember 2020 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) ("QIAGEN" oder die "Gesellschaft") haben heute beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihen mit Netto-Aktienabwicklung mit Fälligkeit 2027 zu begeben, die teilweise in Stammaktien der Gesellschaft ("Aktien") umgewandelt werden können (die "Neuen Anleihen"). Gleichzeitig gibt die Gesellschaft bekannt, dass QIAGEN die Inhaber der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen (0,875 Prozent) mit Fälligkeit 2021 (ISIN: XS1046477581; die "2021 Schuldverschreibungen") außerhalb der Vereinigten Staaten, einlädt, den gesamten ausstehenden Gesamtnennbetrag von 177,2 Mio. US-Dollars zu verkaufen.