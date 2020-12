Wie kann man während der Corona Pandamie von zuhause Geld verdienen?

Ab dem 16.12. gilt ein deutschlandweiter Lockdown. Bis auf die wichtigsten Geschäfte des täglichen Bedarfs, muss alles schliessen. Dies trifft vor allem den Einzelhandel kurz vor Weihnachten hart. Viele Menschen müssen wieder in Kurzarbeit und haben starke finanzielle Einbußen. Auf Geldfuchs.de werden ausführlich Möglichkeiten vorgestellt, wie Menschen sofort und ohne Vorkosten sich im Internet legal etwas Geld dazuverdienen können. Hier ein kurzer Auszug.

Als Online Redakteure arbeiten

Portale wie Textbroker.de und Content.de bieten jedem Menschen die Möglichkeit sich als Autor zu registrieren. Dies ist kostenlos und ermöglicht Menschen sofort online eingestellte Redaktionsaufträge anzunehmen. Die Vergütung steigt mit entsprechenden Bewertungen, die nach jedem erledigten Auftrag vom Auftraggeber abgegeben werden. Anfänger bekommen ca. 1 Cent pro Wort, das heißt ein 500 Wörter langer Text würde 5,- Euro Einkommen generieren. Hört sich nicht viel an, jedoch lassen sich solchen Aufträge auch mal zwischendurch abarbeiten. Zudem lässt sich die Bezahlung bei guten Bewertungen schnell auf 3-5 Cent steigern. Dies würde beim obigen Artikel schon 15-25,- Euro bedeuten. Die Themen, die bearbeitet werden reichen von allgemeinen Städteinfos bis zu komplexen Versicherungprodukten. Hier kann jeder registrierte Redakteur selbst schauen, was ihm am ehesten liegt und wo das schreiben leicht fällt. Ein Prüfung von Qualifikationen findet bei den Börsen nicht statt, so dass jeder dort erstmal anfangen kann.