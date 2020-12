Caledonia erwirbt Option auf ein anderes Explorationsprojekt in Simbabwe

St. Helier, 17. Dezember 2020 - Caledonia Mining Corporation Plc („Caledonia“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/play/caledona-mining-update-on-the-option ... ) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Bezug auf seine Pressemitteilung am 10. Dezember 2020, laut der es eine Optionsvereinbarung über Glen Hume geschlossen hat, jetzt eine weitere Optionsvereinbarung hinsichtlich eines weiteren Gebiets in Simbabwe geschlossen hat. Diese Optionsvereinbarung gibt dem Unternehmen das ausschließliche Recht, die Bergbauansprüche in einem als Connemara North bekannten Gebiet zu explorieren und anschließend, wenn die Exploration erfolgreich ist und nach eigenem Ermessen diese zu erwerben. Diese Liegenschaft befindet sich wie Glen Hume im Bergbaubezirk Gweru in den Simbabwe Midlands, der in der Vergangenheit bedeutende Mengen Gold produziert hat.

Connemara North ist der nördliche Teil der derzeit geschlossenen Mine Connemara, die zuvor im Besitz der First Quantum Minerals („First Quantum“) war. Die Mine wurde ab dem Jahr 2001 gewartet und instandgehalten und anschließend im Jahr 2003 abgestoßen. Seit dieser Zeit erfolgte kein kommerzieller Abbau in der Mine. Bevor sie jedoch unter Wartung und Instandhaltung gestellt wurde, produzierte die Mine Connemara jährlich etwa 20.000 Unzen Gold aus einem Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung. Frühere Veröffentlichungen der First Quantum aus dem Jahr 2001 zeigten, dass sie Pläne hatten, den bestehenden Tagebau in der Mine Connemara zu erweitern, als der Goldpreis ungefähr 300 USD/Unze betrug. Derzeit ist es Caledonia nicht möglich, die von früheren Eigentümern durchgeführten Arbeiten zu überprüfen oder festzustellen, welcher Anteil einer angeblichen Ressource innerhalb der Grenzen der Liegenschaft Connemara North liegt, auf die sich Caledonia die Option gesichert hat. Die Liegenschaft befindet sich ungefähr 30 km von Glen Hume entfernt, besitzt eine gute Straßenanbindung und bietet das Potenzial für betriebliche Synergien, falls Caledonia sich für die Entwicklung beider Gebiete entscheidet.

Die Option gibt Caledonia das Recht, das Gebiet für einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten zu erkunden und anschließend, wenn die Exploration erfolgreich ist und nach eigenem Ermessen, die Bergbauansprüche auf dem Gebiet zu erwerben. Die gesamte Gegenleistung umfasst eine anfängliche Zahlung von 300.000 Dollar, gefolgt von einer weiteren Zahlung von 5 Mio. Dollar (zahlbar in bar oder in Aktien nach Ermessen des Verkäufers), die zu leisten wäre, falls Caledonia beschließen sollte, von ihrem Recht zum Erwerb der Bergbauansprüche Gebrauch zu machen. Caledonia hat außerdem der Zahlung einer Net Smelter Royalty (Netto-Verhüttungsabgabe) von einem Prozent an den Verkäufer für das in Connemara North produzierte Gold zugestimmt.