Antwort auf ein Schreiben von Riposte Capital: Erläuterung zur Marktpositionierung und Strategie der PVA TePla AG

Aufsichtsrat und Vorstand der PVA TePla AG erreichte am 14. Dezember 2020 ein Schreiben von Herrn Khaled Beydoun. Herr Beydoun ist Portfolio Manager & Managing Principal der Riposte Capital, einer Investmentgesellschaft ansässig in New York, USA - Tochtergesellschaft der Jefferies Financial Group. Eigenen Angaben zur Folge hält Riposte Capital seit mehreren Jahren einen Aktienanteil von 3,6% an der PVA TePla AG. In diesem Schreiben werden Überlegungen zur strategischen Positionierung der PVA TePla-Gruppe hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung angesprochen. Das Schreiben hat folgenden Wortlaut:



"Sehr geehrte Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands,



wir sind langjährige Aktionäre der PVA TePla AG (die "PVA TePla" bzw. das "Unternehmen") und halten ein Engagement von rund 3,6 % der im Umlauf befindlichen Aktien. Mit diesem Schreiben möchten wir unsere Besorgnis hinsichtlich der niedrigen Bewertung trotz der Bestrebungen des Managements, den Wert der rentablen Aktiva des Unternehmens am Markt herauszustellen, zum Ausdruck bringen.

Die PVA TePla hat dank ihrer einzigartigen Fähigkeit zur Herstellung erstklassiger Systeme für die Produktion von Siliziumkarbid (SiC), dem für die Leistungsfähigkeit (schnelleres Laden), Reichweite und Wirtschaftlichkeit von E-Auto-Batterien wichtigsten Bestandteil, bei der Revolution der Elektrofahrzeuge eine Vorreiterrolle eingenommen. SiC in der Leistungselektronik verringert die Gesamtgröße der Batterien, was wiederum mit einem Kaskadeneffekt auf Verkabelung, Wärmemanagement, Kapselung und das Gesamtgewicht des Fahrzeugs einhergeht. Kurzum: es ist von unschätzbarem Wert.