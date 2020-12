Corona reißt jede zweite osteuropäische Firma in Liquiditätsnöte

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr die Zahlungsausfälle bei denosteuropäischen Unternehmen deutlich steigen lassen und ihr eigenesInsolvenzrisiko erheblich erhöht. Das zeigt die StudienreiheZahlungsmoralbarometer des internationalen Kreditversicherers Atradius. Seit demersten Lockdown im März mussten Firmen in Bulgarien, Polen, Rumänien, derSlowakei, der Tschechischen Republik, der Türkei und Ungarn insgesamt 6 % ihrerForderungen als uneinbringlich abschreiben, weil sie nicht bezahlt wurden. Dasentspricht einer Versechsfachung gegenüber der Vorjahresstudie. Damals lag derWert der Abschreibungen der befragten Unternehmen in Osteuropa noch bei 1 %ihres Umsatzvolumens. Die deutliche Verschlechterung der Geldzuflüsse nacherbrachter Leistung trägt erheblich dazu bei, dass das Insolvenzrisiko unter denosteuropäischen Firmen stark gestiegen ist, insgesamt 51 % von ihnen meldenernsthafte Liquiditätsengpässe seit dem Ausbruch der Pandemie."Die Corona-Krise lässt den Zahlungseingang nach erbrachter Leistung fürLieferanten und Dienstleister immer unsicherer werden. Trotz staatlicherHilfspakete und den zeitweisen Lockerungen der Insolvenzantragspflicht ist dasForderungsausfallrisiko erheblich gestiegen. Dies wirkt sich erheblich auf dieLiquidität der Firmen aus und wird immer mehr zu einer Gefahr für ihreunternehmerische Existenz", sagt Dr. Thomas Langen, Senior Regional DirectorDeutschland, Mittel- und Osteuropa von Atradius. "Im kommenden Jahr wird dasForderungsrisiko aufgrund zunehmender Insolvenzzahlen noch größer sein.Immerhin: Dass mehr als die Hälfte der Unternehmen in Osteuropa ihre Forderungenseit Corona absichert, zeigt, dass sich die Firmen in dieser Region der Gefahrfrühzeitig bewusst geworden sind und ihre Geldzuflüsse aktiv schützen wollen."Erhebliche Verkaufsrückgänge sorgen für LiquiditätsengpässeIn Osteuropa gaben 57 % der befragten Unternehmen an, dass sie während derPandemie auf eine Absicherung ihrer Außenstände mithilfe einerKreditversicherung gesetzt haben. 59 % der Befragungsteilnehmer berichteten aberauch, dass sie infolge der Pandemie erhebliche Umsatzeinbußen verzeichnenmussten.Auch die Zahlungsverzögerungen haben deutlich zugenommen, wie die aktuelleStudie zeigt: In Osteuropa wurden nach Ausbruch der Corona-Pandemie im März 45 %der Außenstände erst nach dem Fälligkeitstermin bezahlt. In derVorjahresbefragung von Atradius lag dieser Wert noch bei 24 % desGesamtumsatzes. Im weltweiten Vergleich liegen die osteuropäischen Firmen damitim Mittelfeld: In Westeuropa waren laut Zahlungsmoralbarometer zuletzt 47 % derRechnungen am Fälligkeitstag noch unbezahlt, in Nord- und Südamerika insgesamt