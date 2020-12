Schon des Öfteren haben wir über Mawson Gold berichtet, und jedes Mal versetzt ein diese Firma erneut ins Staunen. Quasi im Wechsel liefert Mawson spitzen-Bohrergebnisse Mal aus Finnland und Mal aus Australien.

Jetzt war Finnland wieder dran und wieder konnte Mawson mit extrem guten Bohrergebnissen von seinem ‚Joki East‘-Projekt überraschen! ‚High-Grade‘-Ergebnisse von deutlich mehr als 20 Gramm pro Tonne Gold in Kombination mit extrem hohen Kobaltwerten scheinen hier wirklich keine Seltenheit zu sein!

Weiteres 18.000 m Bohrprogramm wurde gestartet

Bereits im Herbst absolvierte Mawson Gold (ISIN: CA57776G1063 / Symbol: MAW) ein elf Diamantlöcher Bohrprogramm über eine Gesamtlänge von 2.344,6 Meter auf den Gebieten ‚Joki East‘ und ‚Hirvimaa‘, von wo bereits hervorragende Ergebnisse vorgelegt wurden. In vier der acht Bohrlöcher auf ‚Joki East‘ wurde sogar sichtbares Gold gefunden.

Direkt danach überraschte Mawson mit dem ersten Bohrergebnis von ‚Joki East‘ mit 28,1 Gramm pro Tonne Gold über 1,6 Meter Länge ab einer Tiefe von nur 168,6 Meter!

Quelle: Mawson Gold

Das da sogar noch mehr geht, bewiesen unter anderem die Bohrungen PAL 0247 die 6,9 g/t Gold und 732 ppm Kobalt (7,4 g/t AuEq) über 5,5 Meter ab 220,9 Meter einschließlich 25,4 g/t Gold und 617 ppm Kobalt (25,8 g/t AuEq) über 1,0 Meter ab 223,8 Meter, aber auch die Bohrung PAL0246 mit 10,3 g/t Gold und 725 ppm Kobalt (10,8 g/t AuEq) über 0,6 Meter in 188,6 Meter und 3,2 g/t Gold und 766 ppm Kobalt (3,8 g/t AuEq) über 1,0 Meter mit ab 208,6 Meter! Diese beiden Bohrungen sind die bisher tiefsten Bohrungen, auf ‚Joki East‘.

Michael Hudson, CEO der Gesellschaft ist mit den Ergebnissen aus Finnland mehr als zufrieden und sagte:

„‚Joki East‘ liefert weiterhin hohe Gold- und Kobaltgehalte, wobei das Vertrauen in die Kontinuität mit weiteren 60-Meter-‚Step out‘-Löchern, die hier gemeldet wurden, gestiegen ist. Die Beständigkeit der hochgradigen Mineralisierung und die zunehmenden Mächtigkeiten in der Tiefe sprechen für enormes Potenzial. Die entdeckten 60 Meter Stufen in der Bohrung PAL0245 sind ein eindeutiges Indiz dafür. Die Goldablagerungen können nun über drei separate Ebenen nachgewiesen werden. Zusammen mit den hohen Kobaltwerten, liefert ‚Joki East‘ weiterhin sensationell positive Ergebnisse. Daher haben wir ein Bohrgerät zurück nach ‚Joki East‘ verlegt, als Teil unseres großen 18 Kilometer langen Winterbohrprogramms, welches bereits gestartet ist.“

Und noch mehr Volltreffer!!!

‚Joki East‘ befindet sich nur 1.600 Meter nordöstlich des ‚Raja‘-Ressourcengebiets und ist für den ganzjährigen Zugang für Bohraktivitäten zugelassen. Das Gebiet wurde bislang nicht näher untersucht und überrascht nun umsomehr mit diesen extrem hochgradigen Gold-Kobaltgehalten.

Quelle: Mawson Gold

Die elf Diamantbohrlöcher in den Gebieten ‚Joki East‘ und ‚Hirvimaa‘ wurden unter Verwendung der abgeleiteten Position des stratigraphischen Wirts für die Gold-Kobalt-Mineralisierung durchgeführt. Diese wurden mit Goldanomalien des Bohrlochbodens kombiniert, die erstmals durch elektromagnetische Luftaufnahmen (‚VTEMplus‘) erkannt wurden.

Weitere Highlights im Schnellüberblick:

PAL0241: 1,6 Meter mit 28,3 g/t Gold und 1.190 ppm Kobalt ab einer Tiefe von 168,6 Meter!

PAL0242: 1,6 Meter mit 19,2 g/t Gold und 1.478 ppm Kobalt ab einer Tiefe von 155 Meter!

PAL0243: 1,4 Meter mit 0,8 g/t Gold und 966 ppm Kobalt ab einer Tiefe in193 Meter!

PAL0245: 1,3 Meter mit 25,3 g/t Gold und 2.327 ppm Kobalt ab 177,1 Meter Tiefe, einschließlich 0,9 Meter mit 36,6 g/t Gold und 2.539 ppm Co ab 177.5 Meter Tiefe, einschließlich 0,5 Meter mit 23 g/t Gold und 3.974 ppm Kobalt ab 191,0 Meter Tiefe und 2,1 Meter mit 2,8 g/t Gold und 806 ppm Kobalt ab 194,8 m Tiefe!

Fazit:

Die bisher gebohrten Löcher definieren bereits einen Körper von 50 bis 60 Meter im Durchmesser in 120 Meter Tiefe, innerhalb einer modellierten elektromagnetischen Platte (‚EM‘) mit Abmessungen von 300 Meter x 140 Meter. Die Mineralisierung bleibt noch in alle Richtungen offen, was weiteres signifikantes Potenzial eröffnet. Deshalb gehen wir davon aus, dass Mawson Gold uns noch öfter mit hervorragenden Bohrergebnissen überraschen wird.

Viele Grüße und frohe Weihnachten

Ihr

Jörg Schulte

