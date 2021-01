Börsenrückblick: Volltreffer!

Mit einem Jahresplus von 3,5% ist der DAX genau im Zielbereich gelandet, den ich vor einem Jahr vorgegeben hatte. Zugegeben: Meine Zielspanne, ein einstelliges Plus, war recht weit gefasst. Aber nach dem Frühjahrscrash um 40% glaubte kaum jemand daran, dass dieses Ziel noch erreicht werden kann. Immer wieder wurde ich im Lauf des Jahres danach gefragt, und immer wieder gab ich die gleiche Antwort: Die Chance besteht noch, abgerechnet wird erst am 31. Dezember.

Im März sah freilich auch ich diese Chance auf einen Tiefpunkt gesunken. Damals befanden wir uns tatsächlich – wie von mir beschrieben – am Vorabend einer möglichen Weltwirtschaftskrise. Zu diesem Zeitpunkt hing alles an der Frage, ob Regierungen mit Hilfe ihrer Notenbanken eine solche Krise verhindern würden. In den ersten Crashwochen waren sie viel zu zögerlich gewesen, vor allem die EZB mit ihrer unglücklich agierenden Chefin Christine Lagarde.