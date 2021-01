Seegenes COVID-19-Test mit Speichelprobenentnahme jetzt auch in Europa verfügbar

SEOUL, Südkorea, 14. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Das auf molekulare Diagnostik spezialisierte südkoreanische Biotechnologie-Unternehmen Seegene Inc. (KQ096530) gab am Dienstag bekannt, dass der speichelbasierte Test für den Allplex SARS-CoV-2 Assay und den Allplex SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay jetzt die CE-IVD-Kennzeichnung erhalten hat, und dass die Produkte mit Speichelprobenentnahme nun in Europa erhältlich sind. Die neu hinzugefügte Funktion zur Speichelprobenentnahme soll das medizinische Fachpersonal an der vordersten Linie der COVID-19-Pandemie von der Notwendigkeit entlasten, eine große Menge an Proben zu sammeln.

Diese Funktion ermöglicht es, den Speichelprobentest austauschbar mit dem Test, der auf der Nasopharyngeal-Probenentnahme basiert, zu verwenden, der normalerweise für Multiplex-Echtzeit-PCR-Tests zum Screening des neuartigen Coronavirus eingesetzt wird. Koreas führendes Molekulardiagnostik-Unternehmen erklärte, dass sein Test mit Speichelprobenentnahme eine zusätzliche Option für die einfache, sichere und bequeme Probenentnahme bietet, und die Effektivität und Genauigkeit des Tests dadurch nicht beeinträchtigt werde.