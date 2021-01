Die Corona-Krise beschleunigt die digitale Transformation / Einzelhandel, Telekommunikations- und Automobilbranche beim Aufbau der digitalen Fähigkeiten führend (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - Die digitale Transformation kommt voran. Knapp zwei Drittel derUnternehmen weltweit verfügen heute über die digitalen Fähigkeiten (60 Prozent)und Führungskompetenzen (62 Prozent), die für eine erfolgreiche Umsetzung derdigitalen Transformation erforderlich sind. Im Jahr 2018 lag der Anteil inbeiden Bereichen noch bei jeweils 36 Prozent. Dies geht aus der aktuellen Studiedes Capgemini Research Institute(http://www.capgemini.com/de-de/capgemini-research-institute) "Digital Mastery2020: How Organizations have progressed in their digital Transformations overthe past two Years" hervor, für die weltweit 1.000 Führungskräfte ausUnternehmen unterschiedlicher Branchen befragt wurden . Alle Branchenverzeichnen Fortschritte, am besten schneiden der Einzelhandel (73 Prozent), dieTelekommunikations- (71 Prozent) und Automobilindustrie (69 Prozent) ab.Um zu verstehen, wie Unternehmen ihre digitalen Fähigkeiten in den vergangenenzwei Jahren weiterentwickelt haben, wurden die vier Kategorien Talent undOrganisation, Operations, Innovation von Geschäftsmodellen sowie CustomerExperience (CX) betrachtet. Die Capgemini-Studie für 2020 ergab im Vergleich zurim Jahr 2018 durchgeführten Studie zu Digital Mastery(https://www.capgemini.com/de-de/resources/understanding-digital-mastery-today/), dass zwar inzwischen alle Unternehmen bei der digitalen Transformation besserabschneiden. Die Unternehmen, die bei den digitalen Kompetenzen undFührungsfähigkeiten führend sind (Digital Masters), konnten den Abstand zu ihrenWettbewerbern jedoch vergrößern. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklungbeschleunigt und angesichts der Dringlichkeit von Veränderungen sind Unternehmenenthusiastischer und optimistischer geworden, was den Reifegrad ihrerFähigkeiten angeht. Zudem haben sich die Unternehmen seit 2018 Zeit genommen,die Herausforderungen zu evaluieren, die dem Erfolg im Wege stehen. Sie habenihre Investitionen in die digitale Transformation erhöht, die Einführung neuerTechnologien verstärkt und einen neuen Fokus auf die Bereiche Talent und Kulturgelegt.Große Unternehmen mit einem Umsatz von 10 Milliarden US-Dollar oder mehr weiseneinen Vorsprung bei den digitalen Fähigkeiten und den Führungsqualitäten auf.Etwa 68 Prozent dieser Unternehmen gaben an, dass sie über die erforderlichendigitalen Fähigkeiten verfügen, bei Unternehmen mit weniger als 10 MilliardenUS-Dollar Umsatz ist der Anteil mit 55 Prozent deutlich niedriger. Bei denFührungskompetenzen sagen 57 Prozent der kleineren Unternehmen, dass sie dieerforderlichen Führungskompetenzen haben - was unter dem Gesamtdurchschnitt von62 Prozent und dem Anteil von 70 Prozent bei den großen Unternehmen liegt.