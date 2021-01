BEIJING, 15. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Dreame Technology, einer der aufsteigenden Sterne der intelligenten Reinigungsbranche, hat seine Flaggschiffe, den kabellosen Staubsauger T20, den V11 und den Staubsaugerroboter D9, diese Woche auf der CES vorgestellt, wo die Produkte von Dreame viel Aufmerksamkeit und Anfragen von europäischen, amerikanischen und asiatischen Teilnehmern online und offline erhalten haben.

Die CES 2021, die weltgrößte Messe für Unterhaltungselektronik, wird aufgrund von COVID-19 zum ersten Mal in ihrer 54-jährigen Geschichte nicht mehrere Tage in Las Vegas stattfinden, sondern komplett digital. Auf der diesjährigen CES wurden zahlreiche Smart Home- und Reinigungstechnologien vorgestellt. Die weltweiten negativen Auswirkungen von COVID-19 haben die Nachfrage der Menschen nach Sauberkeit zu Hause erhöht, was in naher Zukunft ein Wachstum der Haushaltsreinigungsbranche zur Folge haben wird.