Endor Massive Umsatzsteigerung in 2020 Nach vorläufigen Zahlen steigt der Umsatz bei Endor 2020 von 38,8 Millionen Euro auf 90 Millionen Euro an. Das ist ein Plus von rund 132 Prozent. Vor allem das Geschäft in Europa hat zu diesem Anstieg beigetragen, aber auch in den USA und Asien …