Neutrisci erhält Auftrag über mehrere Millionen US-Dollar für den japanischen Markt

Vancouver, British Columbia – 18. Januar 2020 – NeutriSci International Inc. („NeutriSci“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: NU, OTCQB: NRXCF, FRANKFURT: 1N9) – ein innovatives Technologieunternehmen, das Produkte für die Nutrazeutikabranche entwickelt – freut sich sehr, Einzelheiten zum ersten Großauftrag für die Marke TABLETZ in Japan zu berichten.

NeutriSci und TABLETZ haben seit Monaten zusammengearbeitet, um ein Produkt für den japanischen Markt zu kreieren. Dieser erste Großauftrag schließt viele Monate der Planung und Vorbereitung ab, einschließlich der Beschaffung von Produktzutaten, der Bestellung und des Empfangs der kundenspezifischen Fertigungsanlagen, der Verpackungsgenehmigungen, der Genehmigungen des Gesundheitsministeriums, die finale Herstellung der Formenwerkzeuge und der gesamten Ausrichtung des logistischen Netzwerks.

Der Erstauftrag umfasst mehrere Hunderttausend Einheiten der TABLETZ-Sticks jeweils in den Packungsgrößen zu 3 und 7 Tabs. Das Unternehmen wird jede Geschmacksrichtung der Produktlinie – Zitrone, Beeren und Minze – liefern. Die Einführung von TABLETZ erfolgt planmäßig an bis zu 46.000 Standorten in Japan. Die Verteilung in japanischen Läden wird derzeit noch im Detail ausgearbeitet und in Kürze bekannt gegeben.

Daneben arbeiten beide Unternehmen derzeit am Design bzw. an der Planung der bevorstehenden Markteinführung von TABLETZ in Großflaschen. Dieser Sortimentsartikel besteht aus einer Flasche mit 35 Tabs (500 mg) und wird in den drei Geschmacksrichtungen Zitrone, Beeren und Minze erhältlich sein. Dieser Sortimentsartikel war im Erstauftrag noch nicht enthalten. Mit einem diesbezüglichen Folgeauftrag ist aber in Kürze zu rechnen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Tabletz LLC. noch immer auf die Zollklassifizierung (HS-Code) am Einfuhrhafen wartet. Dieser Prozess ist nach wie vor im Gange und sollte in Kürze abgeschlossen werden.

Mit ihrer enormen Kaufkraft und einem starken Gesundheitssystem sind die Japaner große Befürworter von pflanzlichen Gesundheitsprodukten, weshalb Produkte wie TABLETZ auf dem japanischen Markt extrem beliebt sind.

Laut dem Asia Cannabis Report von Prohibition Partners wird sich Japan zum zweitgrößten Markt für medizinisches Cannabis in Asien entwickeln (800 Millionen US-Dollar Marktvolumen).

Glen Rehman, CEO von NeutriSci, erklärt: „Wir sind mit dem Erstauftrag für die Marke TABLETZ äußerst zufrieden. Beide Unternehmen sind optimistisch, dass wir uns einen bedeutenden Prozentanteil des japanischen CBD-Marktes sichern können. Derzeit gibt es kein vergleichbares Produkt auf dem Markt. Angesichts der bereits vorliegenden Produktzulassungen und des vorübergehenden Stopps bei der Zulassung neuer Anträge auf Ministerialebene sowie in Anbetracht der Eigenschaften und Vorteile des Produkts selbst, des starken Vertriebsnetzes und der ersten positiven Rückmeldungen von Verbrauchern sind wir zuversichtlich, dass TABLETZ in Japan zur meistverkauften CBD-Marke ihrer Art avancieren kann. Wir erwarten diesen Auftrag noch im laufenden Quartal auszuliefern. Ein großer Dank gebührt Tabletz LLC. und all jenen, die zum Erfolg dieses Projekts beigetragen haben.“

Das Unternehmen gibt des Weiteren bekannt, dass bestimmten Direktoren, Führungskräften, Beratern und Mitarbeitern des Unternehmens insgesamt 1.400.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt wurden. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von 0,15 CAD pro Aktie und eine Laufzeit von fünf Jahren.

Über NeutriSci International Inc.

NeutriSci ist auf die Innovation, Produktion und Formulierung von Nutrazeutika-Produkten spezialisiert. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen NeutriSci konzentriert sich darauf, mit Bedarfsartikelläden, Drogeriemärkten, Läden für Massenartikel und Supermärkten nachhaltige Vertriebsmodelle für neuenergy aufzubauen. Neuenergy ist das vom Unternehmen entwickelte natürliche Energie- und Nahrungsergänzungsmittel, das auf der wohltuenden Wirkung von Heidelbeeren basiert. Nähere Informationen finden Sie unter www.neutrisci.com.

