Nova Minerals Limited avanciert durch Snow Lake Resources das Lithiumprojekt Thompson Brothers

Nova Minerals Limited ( Nova oder Unternehmen ) ( ASX: NVA, OTC: NVAAF, FSE: QM3 ) gibt bekannt, dass ihre 74%ige Tochtergesellschaft Snow Lake Resources eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA, Preliminary Economic Assessment) für das Lithiumprojekt Thompson Brothers in Manitoba, Kanada (das Projekt) beginnt. Dies ist der nächste Schritt auf dem Weg von der Exploration zum möglichen Aufbau kommerzieller Betriebe.

- PEA zur Bestimmung des zweckmäßigen Weges zur Kommerzialisierung.



- Nova besitzt 74 % der Snow Lake Resources.



- Snow Lake Resources besitzt 100 % des Lithiumprojekts Thompson Brothers in Manitoba.



- Datenüberprüfung für Ressourcenaktualisierung der aktuellen 6,3 Mio. Tonnen mit 1,3 % Li 2 O (ASX: 25. Juli 2018).



- Kapitalmarktstrategie

Die PEA wird voraussichtlich in den kommenden Monaten abgeschlossen sein und dann zu einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS, Preliminary Feasibility Study) erweitert, mit der Mittel für die Entwicklung des Projekts eingeholt werden. In den Studien werden die Testarbeiten, das Aufbereitungskonzept, die vom Hersteller bereitgestellten Gerätepakete und das vorläufige Design sowie Kostenschätzungen für die Entwicklung einer kommerziellen Spodumen-Flotationsanlage überprüft. Darüber hinaus werden die Genehmigungserteilung und potenzielle Umweltprobleme für die vorgeschlagenen Standorte der Flotationsanlage sowie Betriebsaufwendungen (OPEX) und Investitionsausgaben (CAPEX) untersucht, die in ein allgemeines Wirtschaftsmodell einfließen.