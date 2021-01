Berenberg baut Team von bis zu 15 Analysten in Frankfurt auf Nachrichtenquelle: Finanz Business | 19.01.2021, 13:54 | 22 | 0 | 0 19.01.2021, 13:54 | Die Neueinstellungen sind für den Bereich "Equity Research" geplant. Die Hamburger Privatbank sieht die Ergänzung der Aktien-Coverage um kleine und mittelständische Unternehmen vor und will so von der regionalen Nähe zu diesen profitieren.

