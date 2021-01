Qiagen will US-Antrag für Antigen-Test erneut einreichen - PCR weiter wirksam

HILDEN/GERMANTOWN (dpa-AFX) - Das Biotechunternehmen Qiagen will im ersten Quartal in den USA erneut einen Antrag auf Notfallzulassung für den QIAreach Sars-CoV-2 Antigen Test stellen. Die Entscheidung für eine erneute Einreichung erfolge, nachdem Qiagen den im November 2020 eingereichten Antrag zurückgezogen habe, um ein in Zusammenhang mit verwendeten Reagenzien aufgetretenes Problem zu adressieren, teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend mit. Man gehe davon aus, das Problem behoben zu haben. Weitere Daten zur Einreichung bei der US-Zulassungsbehörde DA würden nun erhoben. Die Entscheidung werde keinen Einfluss auf den im Dezember ausgegebenen Ausblick für den Gesamtjahresumsatz und bereinigten Gewinn 2021 haben.

Außerdem teilte Qiagen mit, dass sein Sars-Cov-2 PCR-Test durch die neuen Mutationen des Virus nicht beeinträchtigt sei. Das Unternehmen werde die Leistungsfähigkeit dieser Tests weiterhin genau überwachen, da die weltweiten Bedenken hinsichtlich des Nachweises neuer Virusvarianten durch etablierte Testmethoden zunähmen.

Anleger bewerteten die Neuigkeiten insgesamt positiv. Im nachbörslichen US-Handel stieg der Aktienkurs von Qiagen in einer ersten Reaktion um fast ein Prozent./he