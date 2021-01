NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach Eckdaten für das Schlussquartal 2020 von 78 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Chemiekonzerns hätten klar positiv überrascht und stützten seine Einschätzung der Aktie, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die gute Entwicklung dürfte sich im laufenden Quartal fortsetzen. Zechmann hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2020 und 2021 an./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2021 / 00:26 / UTC