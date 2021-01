Würzburg (ots) - Mit der neuen Gesichtspflegeserie Mindful Skin präsentiert

Kneipp das einzigartige Ergebnis aus fünf Jahren intensiver Hautmodellforschung,

Produktentwicklung und innovativer dermatologischer Studien - heraus kommt eine

Produktserie, welche nicht nur der Haut, sondern auch der Umwelt gut tut.



Wie bei allen Kneipp Pflegeprodukten wurde für die Entwicklung der Mindful Skin

Rezepturen intensive Grundlagenforschung betrieben, um den hohen Ansprüchen und

Bedürfnissen der menschlichen Haut gerecht zu werden. Hierfür wurden Sebastian

Kneipps Philosophie der fünf Säulen und das darauf basierende Know-how über

pflanzliche Wirkstoffe mit der wissenschaftlichen Expertise im Bereich der

Molekularbiologie sowie der modernen in-vitro- und in-vivo-Hautforschung ganz

nach dem Kneipp Motto 'Best of Sciene - Best of Nature' zusammengeführt: Das

Ergebnis ist eine natürliche Gesichtspflege, geeignet für alle Hauttypen - von

normaler bis trockener Haut. Der Vorteil pflanzlicher Wirkstoffe besteht unter

anderem darin, dass sie von der Haut im Regelfall gut an- und aufgenommen

werden. Pflanzliche Öle enthalten zum Beispiel hautähnliche Lipide, die den

hauteigenen Lipiden ähneln und somit gut in die Hautbarriere einziehen sowie

dort bestens verwertet werden können. Bevor das Produkt entstehen konnte, wurden

potenzielle Inhaltsstoffe analysiert und ihre Wirksamkeit auf die Haut in

unterschiedlichen Testverfahren nachgewiesen. Aus einer Datenbank mit rund 300

Pflanzenextrakten haben die Kneipp Expert*innen in der Forschung und Entwicklung

40 ausgewählt, welche vielversprechende Kandidaten für die neuen

Gesichtspflege-Produkte waren. Diese 40 wurden im sogenannten 3D-Hautmodell

getestet - einem in-vitro Hautmodell, welches es ermöglicht, im Labor aus

wenigen Zellen dreidimensionale Hautschichten herzustellen und eine Vielzahl von

Pflanzenextrakten wissenschaftlich genauestens zu untersuchen. Im Rahmen dieser

Forschung mit dem 3D-Hautmodell haben sich die Wirkstoffe von drei Pflanzen

herauskristallisiert, die heute Basis für unsere Mindful Skin Serie sind:

Süßholz, Schisandra und Goldrose.







