Mytheresa feiert Debüt als Aktiengesellschaft

MÜNCHEN, 22. Januar 2021 /PRNewswire/ -- MYT Netherlands Parent B.V. („Mytheresa" oder das „Unternehmen"), die Muttergesellschaft der Mytheresa Group GmbH, feiert heute ihr Debüt an der New Yorker Börse („NYSE") als börsennotiertes Unternehmen. Die Aktien werden unter dem Tickersymbol „MYTE" gehandelt. Die Mitglieder des Managementteams von Mytheresa läuten um 9:30 Uhr ET/15:30 Uhr MEZ virtuell die Eröffnungsglocke an der NYSE.

„Der heutige Tag markiert einen spannenden Meilenstein für Mytheresa", erklärte Michael Kliger, der CEO von Mytheresa. „Mytheresa hat sich zu einer globalen Plattform für Luxusmode entwickelt. Jeden Tag bieten wir Kunden auf der ganzen Welt ein unvergleichliches, personalisiertes, digitales Luxus-Shopping-Erlebnis und binden sie dank unseres handverlesenen Produktangebots, exklusiver Angebote, ansprechender Inhalte und eines exzellenten Kundenservice. Wir befinden uns in einer starken Position, die von unserem differenzierten Wertversprechen für Marken und Kunden und unserem profitablen Wachstum unterstrichen wird, das sich als dauerhaft und skalierbar erwiesen hat."

„Mytheresa blickt in eine vielversprechende Zukunft. Wohlhabende Verbraucher weltweit sind schnell zum Online-Shopping für Luxusmode übergegangen", so Michael Kliger weiter. Ich möchte unserem fantastischen Team aus Luxus-, Digital-, Technik- und Servicebetriebsexperten für ihre unglaubliche Leidenschaft bei der Bereitstellung eines unvergleichlichen, personalisierten digitalen Luxus-Shopping-Erlebnisses danken. Außerdem möchte ich unseren mehr als 200 Markenpartnern für ihre kontinuierliche Unterstützung und die Zusammenarbeit beim Aufbau unseres Geschäfts danken. Und zum Schluss möchte ich mich ganz besonders bei unseren Kunden dafür bedanken, dass sie uns durch ihre Loyalität und die Liebe zu unserem Angebot diese erstaunliche Reise ermöglicht haben, die wir sehr gerne gemeinsam mit ihnen fortsetzen möchten."

