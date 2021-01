Tertianum Premium Group setzt auf Annett Oeding (FOTO)

Hamburg / Berlin (ots) - Die Tertianum Premium Group verlängert die

Zusammenarbeit mit ANNETT OEDING | STRATEGIE & KOMMUNIKATION. Die erfolgreiche

Kooperation zwischen der Unternehmensgruppe aus Berlin und der inhabergeführten

Strategieberatung aus Hamburg wird nun im 5. Jahr in den Bereichen Strategie,

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Krisenkommunikation und Agenda Setting sowie

Content Management fortgesetzt.



Die Tertianum Premium Group baut die Kooperation mit ANNETT OEDING | STRATEGIE &

KOMMUNIKATION. seit 2017 stetig aus. Start der Zusammenarbeit war das

Generationen-Wohnprojekt "Student in Residence" in der Tertianum Residenz

Konstanz. Innerhalb eines Jahres erzielte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

große nationale Aufmerksamkeit mit einer Reichweite von über 600 Millionen. Es

folgte 2018 die Ausweitung des Beratungsmandats auf die gesamte Tertianum

Premium Group inkl. Tertianum Premium Residences, mobilem Pflegedienst Tertianum

Care und Managementberatung der Unternehmensgruppe, um den

Transformationsprozess der Unternehmensgruppe ganzheitlich zu begleiten . Auch

2021 ist die Zusammenarbeit bestimmt durch die Mischung aus strategischer und

operativer Beratung in der Unternehmenskommunikation .





Die Tertianum Premium Group ist Pionier im tradierten, deutschen Markt der Wohn-und Serviceangebote für Best Ager und Golden Ager . Über die letzten Jahremanifestierte die deutsche Unternehmensgruppe die Vorreiterrolle mit vielenInnovationen im Bereich von Wohnen, Service, Fürsorge und Genuss für dieLängerlebenden. Durch die breit angelegte und vielschichtige Kommunikationwurden Vorurteile und Hemmschwellen den Älteren gegenüber konstant abgebautsowie das Bild der Älteren in der Öffentlichkeit realistischer dargestellt.Anna Schingen, CPO Tertianum Premium Group, zur Verlängerung:"Annett Oeding ist eine erfahrene Managerin und Unternehmerin, die immer kreativan die Themen heran geht und das untrügliche Gefühl für eine gute Story besitzt.Sie schafft konstante und hochwertige Ergebnisse mit Millionenreichweiten. Ichfreue mich sehr auf die Verlängerung unserer Zusammenarbeit."Annett Oeding zur Fortsetzung der Zusammenarbeit:"Kleine Ideen mit großer Wirkung und akribischer Arbeit, die Zeit kostet abernachhaltigen Erfolg garantiert - das ist meine Spezialität. Vorreiter inexponierter Lage zu sein, hat bei Tertianum einen großen Vorteil: Wir könnenzeigen, was möglich ist - im Kopf und in der Realität. Wir enttabuisieren 22Mio. Menschen über 65 Jahren in unserer Gesellschaft und präsentieren eine Weltmit individuellen Lebensentwürfen, großer Neugierde und leuchtenderBegeisterung. Es gibt einfach Themen, die es verdient haben."Über ANNETT OEDING | STRATEGIE & KOMMUNIKATIONAnnett Oeding gründete 2013 die inhabergeführte Strategieberatung fürKommunikation in Hamburg. Zuvor war sie Leiterin der Unternehmenskommunikationdes zweitgrößten deutschen Pharmagroßhändlers NOWEDA eG sowie Leiterin derexternen Kommunikation der Carlsberg Deutschland GmbH.ANNETT OEDING | STRATEGIE & KOMMUNIKATION ist ein Netzwerk der Besten ihresFaches, die die Inhaberin mit 25 Jahren Erfahrung immer bedarfsgerecht pro Kundeund Auftrag einsetzt. Die Hamburger Unternehmensberatung berät mittelständischeUnternehmen, Konzerne, Startups und CEOs in verschiedenen Branchen. Konstantvertretene Themen sind Technologie, Healthcare und Best Ager. WeitereInformationen unter: https://www.aosk.de/Über die Tertianum Premium GroupDie Tertianum Premium Group umfasst verschiedene Angebote von Wohnen überFürsorge bis hin zu Genuss für die Älteren und Längerlebenden und ist seit 2014Teil der DPF AG mit Hauptsitz in Berlin. Die Konzepte sind für die Nutzerinnenund Nutzer aber auch für die gesellschaftliche Wahrnehmunggenerationenkompatibel. Im Zentrum stehen die Selbstbestimmtheit und dieindividuellen Bedürfnisse.Die Philosophie der Tertianum Premium Group wird im Credo "Leben kennt keinAlter" zusammengefasst. So bestimmt das Alter nicht das Leben, sondernaltersgerechte Angebote und Services gestalten ein Leben, in dem Alter keineRolle spielt.320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tertianum Premium Group gestaltentäglich in den Bereichen Wohnen, Fürsorge und Genuss einen erfüllten undvielseitigen Alltag der Älteren und Längerlebenden und ihrer Gäste. WeitereInformationen: http://www.tertianum.de/Pressekontakt:ANNETT OEDING | STRATEGIE & KOMMUNIKATIONP: +49-(0)40-334 424 56, C: +49-(0)172-327 94 38, E: mailto:a.oeding@aosk.deANNA SCHINGEN - CPO Tertianum Premium Group, E: mailto:as@dpf-investment.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/81282/4821459OTS: Annett Oeding Strategie & Kommunikation