GCA kündigt wichtige Anpassungsinitiativen beim Climate Adaptation Summit 2021 an

Der Gipfel fand statt, da die Pandemie die jüngsten Fortschritte beim Aufbau von Klimaresilienz weiter aushöhlt und Länder und Gemeinschaften für künftige Schocks anfälliger macht. Ein Bericht des GCA "State and Trends in Adaptation 2020" zeigte, dass sich die globale Finanzierung auf 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr verzehnfachen müsste, um den Schätzungen des UN-Umweltprogramms zu entsprechen, was notwendig ist, um auf eskalierende Klimarisiken zu reagieren. Ein begleitender Fachbericht "Adaptation Finance in the Context of Covid-19" schätzte, dass die Mittel für Klimaanpassung im Jahr 2020 um bis zu 10% fielen, was den jahrzehntelangen Trend der zunehmenden Anpassungsfinanzierung für Entwicklungsländer umkehrte.

Ministerieller Dialog

Zu Beginn von CAS2021 veranstaltete die GCA ihren ersten jährlichen Ministerialdialog mit über 50 Ministern und Führungskräften internationaler Organisationen, um die globale Führungszusammenarbeit zur Beschleunigung der Klimaanpassung auszubauen. In Zukunft wird es auch als jährliches hochrangiges Forum zur Anpassung an den Klimawandel dienen und als Hebel für eine globale Führungsrolle dienen, um ein Jahrzehnt der Transformation für eine klimaresiliente Welt bis 2030 voranzutreiben.

Ban Ki-moon, Co-Vorsitzender des Global Center on Adaptation, sagte:

In diesem ministeriellen GCA-Dialog hoffen wir, drei Dinge zu erreichen: einen Schritt Veränderung in der Ambition, damit die Anpassung die Finanzierung und Aufmerksamkeit erhält, die sie verdient. Wir brauchen eine Änderung der Finanzierung, um Hunderte Milliarden Dollar für dieses Jahrzehnt der Transformation zu mobilisieren. Und wir müssen Partnerschaften und den Wissensaustausch stärken, um die besten Lösungen und Ansätze für alle verfügbar zu machen."