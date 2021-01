KfW-ifo-Kredithürde: Kreditnachfrage der Unternehmen sinkt deutlich - und Banken werden restriktiver

Frankfurt am Main (ots) -



- Anteil der Firmen in Kreditverhandlungen im 4. Quartal auf neuem Rekord-Tief - Nachfrageeinbruch vor allem auf schwache Investitionstätigkeit zurückzuführen - Kredithürde für Mittelstand steigt leicht, für Großunternehmen kräftig an

Die aufgrund steigender Covid19-Infektionszahlen in den letzten Monaten des Jahre 2020 notwendig gewordenen erneuten Beschränkungen des wirtschaftlichen Lebens bedeuten für Unternehmen der betroffenen Branchen die Wiederauflage massiver Ertragseinbußen. Dennoch brach das Interesse an Bankfinanzierungen im 4. Quartal 2020 geradezu ein. Der Anteil der Mittelständler, der Kreditverhandlungen mit Banken führte, reduzierte sich um rund 8 Prozentpunkte auf 22,1%. Bei den Großunternehmen war der Rückgang mit fast 11 Prozentpunkten noch ausgeprägter. In dieser Größenklasse suchten zuletzt noch 28,7% den Weg zu ihrer Bank. Das sind die jeweils niedrigsten beobachteten Werte seit Beginn der Befragungen im Jahr 2017.