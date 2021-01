Foto: finanzbusiness Emanuel Mönch wechselt von der Bundesbank zur Frankfurt School Nachrichtenquelle: Finanz Business 33 | 0 | 0 28.01.2021, 10:40 | Mönch, derzeit Head of Research bei der Bundesbank, wird neben der Forschung und Lehre an Projekten mitwirken und den Aufbau des Financial Big Data Clusters in Hessen vorantreiben.

