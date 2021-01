AMP German Cannabis Group ändert Firmennamen in „AMP Alternative Medical Products“

ERFURT / BERLIN, Deutschland – 29. Januar 2021– AMP German Cannabis Group Inc. („AMP“ und oder „das Unternehmen“) (CSE: XCX ), (Frankfurt: C4T , ISIN: CA00176G1028) gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Firmennamen in „AMP Alternative Medical Products Inc.“ geändert hat.

Die Canadian Securities Exchange (die „CSE“) wird ein Bulletin veröffentlichen, in dem das Datum des Inkrafttretens der Namensänderung bekannt gegeben wird. Die Stammaktien des Unternehmens werden, vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSE, voraussichtlich am bzw. um den Mittwoch, den 3. Februar 2021 unter dem neuen Firmennamen „AMP Alternative Medical Products Inc.“ in den Handel starten.

Die Börsenkürzel des Unternehmens an der kanadischen Börse CSE und an der Frankfurter Wertpapierbörse ändern sich nicht. AMPs neue CUSIP-Nummer lautet 031896103 und die internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) lautet CA0318961038.

Über AMP Alternative Medical Products

AMP Alternative Medical Products Inc. ist lizenziert, medizinisches Cannabis gemäß der Guten Herstellungspraxis der Europäischen Union („EU-GMP“) aus Europa und anderen Ländern nach Deutschland zu importieren. AMP kümmert sich um die Beschaffung, die Lagerung, den Transport, die Lieferung sowie den Verkauf medizinischer Cannabisprodukte direkt an Pharma-Vertriebshändler oder Apotheker, der alleinigen Verkaufsstelle für medizinisches Cannabis an deutsche Patienten mit ärztlichem Rezept.

AMP hat eine sechsteilige Diskussionsreihe über medizinisches Cannabis in Deutschland gesponsert. Die Roundtable Series ist als Podcast oder Video verfügbar. In Folge Nr. 2 mit dem Titel Politics and Medical Cannabis in Germany gibt Dr. Wieland Schinnenburg, MdB (FDP), einen aktuellen Überblick über die politischen Aspekte und Herausforderungen der medizinischen Cannabisindustrie in Deutschland. Zu den Diskussionsteilnehmern zählen auch Dr. Stefan Feuerstein, President von AMP, und Herr Holger Scholze als Moderator. Roundtable Series von AMP: www.amp-eu.de/roundtable