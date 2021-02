Seegene entwickelt den weltweit ersten Multiplex COVID-19-Variantentest zur Identifizierung der Herkunft von Virusmutationen

SEEGENE FÜHRT DEN ERSTEN MULTIPLEX TEST ZUR IDENTIFIZIERUNG VON COVID-19-MUTANTEN EIN

DER HERSTELLER VON COVID-19 TESTS VEFOLGT KONTINUIERLICH DIE VERBREITUNG DER VARIANTEN

DAS KOREANISCHE UNTERNEHMEN VERPFLICHTET SICH ZUR ZUSAMMENARBEIT MIT REGIERUNGEN

SEOUL, Südkorea, 4. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Das südkoreanische Biotechnologie-Unternehmen Seegene (KQ096530) gab am Montag bekannt, dass es den weltweit ersten diagnostischen Multiplex COVID-19-Variantentest entwickelt hat, der in der Lage ist, mehrere mutierte Varianten von COVID-19 in einem einzigen Real-time PCR Test zu identifizieren.

Der neue Variantentest von Seegene, der „Allplex SARS-CoV-2 Variants I Assay", kann die Virusvarianten nachweisen und differenzieren, darunter auch solche, die als ansteckender und tödlicher gelten.