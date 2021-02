„Die Zahlen, über einen längeren Zeitraum hinweg, sind ein Beleg für ein gesteigertes allgemeines Interesse am Thema Bitcoin“, so Stefan Zmojda, CEO der wallstreet:online AG.

Aktuelle Auswertungen der Postings auf wallstreet:online zeigen, dass über einen größeren Zeitraum das Interesse an Bitcoin bei privaten Anlegern aus der Kategorie Selbstentscheider wächst.

Im Detail: Im ersten Quartal des Vorjahres gab es in der wallstreet:online-Community, in der ca. 500.000 Selbstentscheider-Anleger mitdiskutieren, noch rund 1.600 Beiträge zum Thema Bitcoin. Aber schon im Schlussquartal des Jahres 2020 stieg die Anzahl der Bitcoin-Postings auf 2.560 an.