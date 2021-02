Foto: finanzbusiness Auch die DZ Bank geht wohl in die Cloud Nachrichtenquelle: Finanz Business 35 | 0 | 0 10.02.2021, 07:44 | In den kommenden Jahren will das Institut die mögliche Auslagerung prüfen, wenn sich IT-Komponenten dem Ende ihres Lebenszyklus nähern. Denkbar wäre auch eine Kooperation zur gemeinsamen Produktentwicklung, sagte Vorstandsmitglied Christian Brauckmann im Interview mit der Börsen-Zeitung.

