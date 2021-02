Paradigmenwechsel par excellence

Dieses Jahr werden die Investoren Ihren Blick mehrheitlich auf die Entwicklungen bei den geplanten Corona-Impfungen richten. Außerdem werden sie die Entscheidungen des neuen US-Präsidenten Joe Biden genau im Auge behalten. Von ihm wird erwartet, dass er sich für eine Entspannungspolitik mit China einsetzt und die durch die Covid-19-Pandemie ausgelöste Wirtschafts- und Gesundheitskrise bekämpft. An der monetären Front dürfte die Unterstützung durch die Zentralbanken auch in den kommenden Monaten anhalten.

In Anbetracht dieses Paradigmenwechsels sind wir konstruktiv gegenüber risikoreichen Anleihen, allen voran Schwellenländeranleihen. Diese Anlageklasse (Staats- und Unternehmensanleihen) macht derzeit rund 26 Prozent unseres Portfolios1 aus, was eine klare strategische Verschiebung darstellt, da wir bis vor einigen Monaten noch bei 10-15 Prozent lagen. Wir sind der Meinung, dass die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China nun nachlassen dürften. Außerdem wird Peking zu einer treibenden Kraft dank der Nachfrage nach Rohstoffen zur Ankurbelung des Binnenwachstums. Darüber hinaus werden die Zentralbanken ihre entgegenkommende Haltung beibehalten und der US-Dollar ist auf dem Weg abzuwerten. Besonders Staatsanleihen aus Schwellenländern bieten attraktive Spreads2 und stehen für zwei Drittel unseres Engagements in Schwellenländern. So wird etwa Mexiko vom Wachstum in den USA zu profitieren, während Indonesiens Nachfrage nach Rohstoffen deutlich zulegen wird.