Mohawk Industries ernennt James F. Brunk zum Chief Financial Officer

CALHOUN, Georgia, Feb. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) hat heute die Ernennung von James F. Brunk zum Chief Financial Officer mit Wirkung ab dem 1. April 2021 bekannt gegeben.



„Ich arbeite ich schon seit vielen Jahren mit Jim zusammen, und ich bin davon überzeugt, dass er als Chief Financial Officer ausgezeichnete Arbeit leisten wird“, so Jeff Lorberbaum, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Mohawk. „Er verfügt über fundierte Kenntnisse unserer globalen Geschäftsaktivitäten und wird unsere Performance positiv beeinflussen. Seine Expertise in den Bereichen Finanzplanung und -analyse, Fusionen und Übernahmen, Buchhaltung und Investor Relations hat er im Laufe seiner dreizehnjährigen Karriere vielfach unter Beweis gestellt.