Mountain Valley MD Holdings nimmt Handel am OTCBQ-Markt unter dem Kürzel MVMDF auf

Toronto, Ontario - 12. Februar 2021 - Mountain Valley MD Holdings Inc. (das „Unternehmen“ oder „MVMD“) (CSE: MVMD) (FWB: 20MP) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von den OTC Pink Sheets („OTCPK“) an den OTCQB Venture Marketplace („OTCQB“) wechseln und dort ab dem 16. Februar 2021 unter dem Kürzel „MVMDF“ gehandelt wird.

Der OTCQB-Markt wird von der OTC Markets Group Inc. („OTC“) mit Sitz in New York City (NY, USA) betrieben. Die OTC betreibt das weltweit größte elektronische Interdealer-Notierungssystem für Broker-Dealer und bietet zahlreiche Medienkanäle, die zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Unternehmen mit OTC-Listing beitragen. Durch den Handel am OTCQB-Markt kann das Unternehmen auf effiziente Weise einen höheren Bekanntheitsgrad bei Anlegern aufbauen. Außerdem bietet der OTCQB US-Investoren eine nahtlose Handelsplattform, die den Wertpapierhandel über den Broker ihrer Wahl ermöglicht.

Investoren können den Kurs in Echtzeit und andere Marktinformationen in Bezug auf MVMD unter www.otcmarkets.com einsehen. Die Aktien des Unternehmens werden auch weiterhin an der kanadischen Börse Canadian Securities Exchange unter dem Börsensymbol „MVMD“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel „20MP“ gehandelt.

„Der Handel am OTCQB-Markt ist ein wichtiger Schritt nach vorne und bietet einer großen Investorenbasis in den USA die Möglichkeit, sich direkt am Wachstum von Mountain Valley MD zu beteiligen“, erklärt Dennis Hancock, President und CEO von Mountain Valley MD Holdings. „Die OTC-Notierung trägt zu unserer Strategie bei, die Liquidität unserer Aktie weiter zu verbessern und die Reichweite und Bekanntheit unserer globalen Gesundheits- und Wellness-Innovationen zu steigern.“

ÜBER OTC MARKETS GROUP INC

OTC Markets Group Inc. betreibt die Finanzmarktplattformen OTCQX Best Market, OTCQB Venture Market und Pink Open Market für 10.000 US-amerikanische und internationale Wertpapiere. Über OTC Link ATS und OTC Link ECN verbindet das Unternehmen ein vielschichtiges Netzwerk von Broker-Dealer-Firmen, die bei der Bereitstellung von Liquidität und bei der Ausübung von Geschäftstransaktionen behilflich sind. OTC Markets bietet den Anlegern die Möglichkeit, Wertpapiere ganz einfach über den Broker ihrer Wahl zu handeln und versetzt Unternehmen in die Lage, die Qualität der den Anlegern bereitgestellten Informationen zu verbessern.