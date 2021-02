Foto: finanzbusiness Das Unternehmensfinanzierungsgeschäft boomt, sagt Lutz Karl von J.P. Morgan Chase Nachrichtenquelle: Finanz Business 21 | 0 | 0 17.02.2021, 07:34 | Der Leiter des Corporate Banking in Deutschland, Österreich und der Schweiz beschreibt in einem Interview mit der Börsen-Zeitung zudem das Phänomen, wie das Thema Nachhaltigkeit im Firmenkundengeschäft immer mehr in den Vordergrund rückt.

