Erster seiner Art: Invesco bietet europäischen ETF für steuerpflichtige US-Kommunalanleihen an Gastautor: Simon Weiler | 17.02.2021, 11:08 | 59 | 0 | 0 17.02.2021, 11:08 | Municipal Bonds werden von amerikanischen Kommunen („Municipalities“) als steuerpflichtige oder steuerbefreite Schuldinstrumente emittiert, wobei sich die steuerliche Behandlung nach der Erlösverwendung richtet. Anders als bei der geläufigeren steuerfreien Variante werden die Zinsen steuerpflichtiger Kommunalanleihen nicht von der US-Bundesregierung subventioniert. Dadurch bieten sie attraktive risikobereinigte Renditen, die eher mit denen anderer steuerpflichtiger Wertpapiere wie Unternehmensanleihen vergleichbar sind. Paul Syms, Head of EMEA ETF Fixed Income Product Management bei Invesco, erläutert: „Taxable Munis und Investment-Grade-Anleihen sind traditionell stark miteinander korreliert. Kommunalanleihen haben aber nicht im gleichen Maße an der Kreditmarktrallye seit Beginn des Anleihenkaufprogramms der Fed im vergangenen Jahr partizipiert. Der Index, den unser ETF nachbildet, weist derzeit eine um rund 0,30% höhere Rendite auf als ein typischer US-Investment-Grade-Benchmarkindex, bietet dabei aber eine bessere Kreditqualität1. Dieser ETF ist das jüngste unserer innovativen Income-Produkte, mit denen wir der wachsenden Nachfrage von Anlegern begegnen, die nach sinnvollen Lösungen zur Ergänzung der Anleihen-Kernbausteine ihrer Portfolios suchen. Für uns ist er ein potenziell nahezu gleichwertiger Ersatz für einen Teil der Unternehmensanleihepositionen von Investoren, wenn auch mit etwas längerer Duration. Alternativ könnte er für vorsichtigere Anleger interessant sein, die eine höhere Rendite anstreben, ohne dafür ein übermäßiges Kreditrisiko eingehen zu wollen.“ » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



