Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft: Vorstand schlägt Hauptversammlung eine um einen Bonus erhöhte Dividende von 4,50 € vor

Der Vorstand der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, der Hauptversammlung, die am 19. Mai 2021 stattfinden soll, wie im Vorjahr eine Dividendenausschüttung in Höhe von 1,50 € je dividendenberechtigter Stückaktie vorzuschlagen. Zusätzlich soll den Aktionären ein Bonus in Höhe von 3,00 € je dividendenberechtigter Stückaktie gezahlt werden. Die Gesamtdividende beliefe sich somit auf 4,50 € je dividendenberechtigter Stückaktie. Der Bonus wird vollständig über die Auflösung von Gewinnrücklagen finanziert, um die Aktionäre angemessen an der Geschäftsentwicklung der letzten Geschäftsjahre zu beteiligen. Der Beschluss des Aufsichtsrats zum Dividendenvorschlag steht noch aus. Der Aufsichtsrat wird sich voraussichtlich in seiner Sitzung am 17. März 2021 mit dem Vorschlag befassen.

Mitteilende Person:

Markus Stodden, Vorstandssprecher

18.02.2021 CET/CEST

