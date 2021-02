Die Weltgesundheitsorganisation WHO und andere offizielle Stellen wiegeln die Debatte über den Corona-Ursprung konsequent ab. Dass die Ursache der Pandemie ein Laborunfall des virologischen Instituts in Wuhan sein könnte, wurde immer wieder ausgeschlossen. Da schlägt die am Donnerstag publizierte Studie der Universität Hamburg unter Leitung von Prof. Dr. Roland Wiesendanger ein wie eine Bombe: Man

Der Beitrag Uni Hamburg: Indizien sprechen für einen Laborunfall als Corona-Ursprung erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Air Türkis.