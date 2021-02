Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Linke-Politikerin im Hass- und Hetze-Exzess – Bartsch distanziert sich Weihnachtsbräuche sind vielfältig. Manche gehen in die Kirche, andere singen „Oh Tannenbaum“ – und wieder andere fordern am Weihnachtsmorgen hunderttausendfache Vergasungen und kündigen einer alten Frau an, auf ihrem Grab zu tanzen. Die 47-Jährige …