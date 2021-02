DGAP-News De Grey Mining Ltd.: In Falcon zeichnen sich bedeutende Erweiterungen zur Tiefe und neue Erzgänge im Liegenden ab (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 23.02.2021, 14:35 | 46 | 0 | 0 23.02.2021, 14:35 | De Grey Mining Ltd.: In Falcon zeichnen sich bedeutende Erweiterungen zur Tiefe und neue Erzgänge im Liegenden ab ^

DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update De Grey Mining Ltd.: In Falcon zeichnen sich bedeutende Erweiterungen zur Tiefe und neue Erzgänge im Liegenden ab

23.02.2021 / 14:34

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey", "Unternehmen") berichtet über den aktuellen Stand der Bohrungen im Bereich der Goldentdeckung Hemi, die 60 km von Port Hedland, Western Australia, entfernt liegt. - 26,3 m mit 2,3 g/t Au ab 309 m in HERC298D

- 100 m unter 31 m mit 1,5 g/t Au in HERC261D (zuvor berichtet) - 34,2 m mit 1,8 g/t Au ab 212 m in HERC407D

- 100 m unter 31 m mit 3,3 g/t Au in HERC296 (zuvor berichtet) - 65 m mit 1,4 g/t Au ab 324 m in HERC416D

- 150 m unter 3 m mit 2,6 g/t Au in HERC271D (zuvor berichtet) - 55 m mit 1,0 g/t Au ab 263 m und 16,5 m mit 1,1 g/t Au ab 324,5 m in HERC400DW1

- Innerhalb einer Gesamtzone von 111,2 m mit 0,8 g/t Au ab 239,8 m. - Die zurzeit tiefste Bohrung zeigt eine vererzte Intrusion, die sich bis 450 m unter die Oberfläche erstreckt.

- 24 m mit 0,9 g/t Au ab 302 m und 12,5 m mit 1,30 g/t Au ab 331 m in HERC401D

- Innerhalb eines Gesamtabschnitts von 57 m mit 0,8 g/t Au ab 299 m. - 70 m unter HERC402D, die 66,7 m mit 1,4 g/t Au innerhalb einer Zone mit sichtbarem Gold durchteufte.

- 20 m mit 1,00 g/t Au ab 324 m in HERC402D - neuer Erzgang im Liegenden - Mächtigkeitszunahme der Falcon-Intrusion auf 100 m, während Bohrungen die Vererzung zur Tiefe erweitern.

- Infill-Flachbohrungen zeigen eine starke Kontinuität der Vererzung. - 19 m mit 1,3 g/t Au ab 55 m in HERC516

- Innerhalb eines Gesamtabschnitts von 42 m mit 1,0 g/t Au ab 45 m. - 20 m mit 1,8 g/t Au ab 64 m in HERC517

- 19 m mit 1,8 g/t Au ab 77 m in HERC518

- 12 m mit 1,3 g/t Au ab 45 m in HERC511

De Greys General Manager Exploration, Phil Tornatora, kommentierte: "Die jüngsten Erweiterungsbohrungen in Falcon zeigen das zunehmende Ausmaß der Zone, in der die Vererzung jetzt auf einer Streichlänge von 1 km und bis in über 350 m Tiefe durchteuft wurde. Derzeit werden neue Step-out-Kernbohrungen mit einem Abstand von 160 m niedergebracht, um die Vererzung bis in eine Tiefe von ca. 450 m auszudehnen.

