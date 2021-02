Bei SLM Solutions knallen heute die Sektkorken. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund sieben Prozent vorzeigen. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Doch wie geht es nun weiter?

Trotz des Anstiegs ist die Aktie noch nicht über den Berg. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. Dieser markante Punkt wurde bei 16,42 EUR markiert. Durch diese Rallye gibt es jetzt neue Gewinnchancen!

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 13,75 EUR, womit sich SLM Solutions in Aufwärtstrends befindet. Der heutige Tag passt also perfekt ins Bild der langfristigen Aufwärtstrends.

