Neobroker - echter Boom oder Hype? Was können die neuen Preiswert-Broker wirklich? Heute Abend live: Antworten vom Top-Branchen-Insider Thomas Soltau vom Smartbroker. Um 19:00 Uhr einschalten!

Alle wollen Aktien! Die Aktienkultur hat endlich Konjunktur! Die Neobroker-Branche reibt sich die Hände! Aber gerade für die neuen, jungen Aktienfreunde lohnt es sich bei den Preisen und den Angeboten der Broker genauer hinzusehen. Einige Neobroker bieten zum Beispiel nur Teile des ganzen Anlageuniversums an und langen bei den Gebühren ordentlich zu.

Heute Abend um 19:00 Uhr ist Thomas Soltau, CEO von Smartbroker , FondsDISCOUNT.de und wallstreet:online capital AG, der Stargast in der aktienlust.tv-Live-Show ! Hier einschalten!

Thomas Soltau erklärt heute abend in der aktienlust.tv-Live-Show, was sein Smartbroker der Konkurrenz voraus hat und was er mit seinen stark wachsenden Teams noch vor hat. Exklusive Einblicke für Freunde der Aktienkultur und des preiswerten Handelns über smarte Neobroker!

Außerdem in der aktienlust.tv-Live-Show: Kolja Barghoorn von AKTIEN MIT KOPF, das FINANZDIVA-Team, die Chefredaktion von BÖRSE ONLINE und Volker Schulz von den Bernecker-Börsenbriefen!

Hier heute ab 19:00 Uhr einschalten!