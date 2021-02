SIG Combibloc Group AG: SIG übernimmt Joint Venture für Nahen Osten und Afrika vollständig

26. Februar 2021

SIG Combibloc Group ("SIG")

SIG übernimmt Joint Venture für Nahen Osten und Afrika vollständig

SIG hat die Transaktion zur Übernahme der verbleibenden 50% an ihrem Joint Venture im Nahen Osten und Afrika, SIG Combibloc Obeikan, von ihrem Partner Obeikan Investment Group (OIG) abgeschlossen. SIG wird das Geschäft im Nahen Osten und Afrika ab Ende Februar 2021 voll konsolidieren und als eigenes Segment ausweisen. Mit dieser Akquisition baut SIG ihre globale Präsenz weiter aus und erhält direkten Zugang zu den wachsenden Märkten in dieser Region.

Wie bereits angekündigt, wird Abdelghany Eladib, derzeit Chief Operating Officer von SIG Combibloc Obeikan, mit Abschluss der Transaktion als President & General Manager Middle East & Africa Mitglied der Konzernleitung von SIG.

Darüber hinaus wird der Verwaltungsrat von SIG, wie ebenfalls bereits angekündigt, Abdallah Al Obeikan, Group Chief Executive Officer und Mitglied des Verwaltungsrats von OIG, an der Generalversammlung vom 21. April 2021 zur Wahl in den Verwaltungsrat von SIG vorschlagen.

Samuel Sigrist, Chief Executive Officer von SIG, sagte: "Wir freuen uns, SIG Combibloc Obeikan als vollwertiges Mitglied der SIG-Familie zu begrüssen und gemeinsam weiteres Wachstum anzustreben. Indem wir unser Produktangebot und unsere geografische Reichweite weiter ausbauen, werden wir die Marktposition, die wir uns in den letzten Jahren im Nahen Osten und in Afrika erarbeitet haben, weiter stärken."



