Laut Herrn Xu steckt 5G noch in den Kinderschuhen, während die digitale und intelligente Transformation bereits voll im Gange ist. ZTE bleibt bei der Einschätzung, dass die Entwicklung in dieser Phase sowohl auf technologische Herausforderungen als auch auf geschäftliche Unwägbarkeiten stoßen wird. Zu den technologischen Herausforderungen gehören die ständige Senkung der Kosten und die Steigerung der Effizienz für 5G-Infrastrukturen sowie die Erfüllung höherer Leistungsanforderungen für verschiedene Branchenanwendungen.

Um die technologischen Herausforderungen zu meistern, baut ZTE eine stärkere Kernkompetenz auf und strebt nach Spitzenleistungen.

Herausforderungen durch geschäftliche Unwägbarkeiten beziehen sich auf eine Reihe von Problemen, die nicht klar verstanden werden, z. B. die groß angelegte Expansion, Monetarisierung und Geschäftsmodelle von Industrieanwendungen.

Angesichts der Unsicherheiten bei der Marktexpansion stärkt ZTE die „agilen" Fähigkeiten, um die digitale und intelligente Transformation vertikaler Branchen voranzutreiben und so die Anlaufkosten zu senken, schnelle Versuche und Iterationen durchzuführen und erfolgreiche Modelle zu fördern. In der Zwischenzeit begrüßt ZTE eine tiefe und offene Zusammenarbeit mit unseren Partnern in vertikalen Branchen und dem Ökosystem, um gemeinsam ein hochwertiges Wachstum zu erreichen.

Hier folgt die Originalrede:

Hallo, alle zusammen. Viele Menschen wissen vielleicht, dass es eine schnell wachsende Pflanze namens Giant King Grass gibt. Innerhalb des ersten halben Jahres nach dem Austrieb ist der Stamm nur etwa einen Zentimeter hoch, aber die Wurzeln wachsen über 10 Meter tief in die Erde und breiten sich kräftig aus, um Nährstoffe aufzunehmen und Energie zu speichern. Sobald es regnet, kann das Giant King Grass in nur wenigen Tagen über zwei Meter hoch wachsen. Wie kann ein Unternehmen dann schnell wachsen? Vor diesem Hintergrund möchte ich über „Stärkere Kernkompetenz aufbauen, gemeinsam hochqualitatives Wachstum erreichen - für ein digitales und intelligentes Ökosystem des gemeinsamen Erfolgs" sprechen. In dieser Rede werde ich einige der Innovationen, Praktiken und Gedanken von ZTE vorstellen, um alle Partner zu gemeinsamen Anstrengungen in der 5G-Kinderstube für eine bessere Zukunft aufzurufen.