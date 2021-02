Seite 2 ► Seite 1 von 3

Dabei scheut man sich nicht, auch Themen aufzugreifen, die in der Öffentlichkeithäufig im Fokus der Kritik stehen. Ein Beispiel dafür ist die zweistündigePaneldiskussion am Mittwoch, dem 17. März, bei der es um die Beantwortungwesentlicher Fragen zu Prozessen und Verfahren verantwortungsbewusster Faser-bzw. Rohstoffproduktion geht. Hier sollen aktuelle und zukünftige Standardsgegenübergestellt und verglichen werden.Mark Messura , Senior Vice President der Global Supply Chain Marketing Divisionbei Cotton Incorporated, Cary, USA, leitet die Paneldiskussion. Er blickt inseiner Laufbahn auf eine 27-jährige Erfahrung bei Produktionsverfahren und derVermarktung von Baumwolle zurück.Seine Diskussionspartner sind fünf Teilnehmerinnen, die in Bereichen derAgrarforschung und der Naturfaserproduktion sowie beiNichtregierungs-organisationen tätig sind.La Rhea Pepper : Sie gehört der fünften Generation einer texanischenBaumwollfarmfamilie an. La Rhea Pepper ist Expertin für Biobaumwollanbau undChief Executive Officer (CEO) von Textile Exchange mit Sitz in New York, USA.Als weltweit operierende Non-Profit-Organisation verfolgt Textile Exchange dasZiel, gemeinsam mit ihren Mitgliedern nachhaltige Produktionsstandards fürunterschiedliche Faser- und Materialgruppen zu entwickeln.Jessi Christiansen ist seit 2018 Global Manager Cotton, Sorghum & Alfalfa fürBayer Crop Science, St. Louis, USA. Zuvor war sie zehn Jahre in verschiedenenFührungspositionen für den Monsanto-Konzern tätig. Als führendes Unternehmen inder Agrarwirtschaft kann Bayer die Zukunft der Landwirtschaft für Landwirte,Verbraucher und unseren Planeten prägen - durch wegweisende Innovationen, neueStandards bei der Nachhaltigkeit und eine beschleunigte digitale Transformation.Bayer investiert weiterhin in erheblichem Umfang in die Baumwollindustrie.Insbesondere zeigt sich dieses Engagement in der robusten Entwicklungspipeline,die das stärkste Keimplasma und die erfolgreichsten biotechnologischen Merkmale