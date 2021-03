AKTIE IM FOKUS Evotec steigen - Kooperation bei Nierenerkrankungen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 01.03.2021, 10:34 | 71 | 0 | 0 01.03.2021, 10:34 | FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine weitere Forschungskooperation und die Erholung des Gesamtmarktes haben den Evotec -Aktien am Montag Auftrieb verliehen. Sie legten am Vormittag um 2,5 Prozent auf 32,88 Euro zu. Der Pharmaforscher, der für und in Kooperation mit anderen Unternehmen agiert sowie auf eigene Faust arbeitet, hatte zuvor eine strategische Zusammenarbeit mit Chinook Therapeutics bekannt gegeben. Dabei geht es um die Entwicklung neuartiger präzisionsmedizinischer Therapien für Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen. Chinook übernimmt laut Mitteilung dabei die Verantwortung für die klinische Entwicklung und Kommerzialisierung der Produktkandidaten aus der Kooperation. Evotec erhalte eine Abschlagszahlung in nicht bekannt gegebener Höhe, Forschungszahlungen sowie erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen./mis/eas







