Klemens Hallmann übernimmt Mehrheitsanteile am Fachmarktzentrum in Neu Ulm

Wien (ots) - Führender Immobiliendeveloper Österreichs verstärkt Expansion auf

den deutschen Markt und erwirbt eines der größten Fachmarktzentren Europas



Klemens Hallmann, mit seiner HALLMANN HOLDING einer der führenden

Immobilieneigentümer und Immobiliendeveloper Österreichs, baut die Präsenz am

deutschen Markt aus: Mit 20. Jänner 2021 übernahm die HALLMANN HOLDING die

Mehrheitsanteile am Fachmarktzentrum in Neu Ulm (Bayern) und baut damit ihr

Portfolio im Retail-Segment weiter aus. Das FMZ Neu Ulm ist mit rund 110.000 m²

BGF und einem Park­haus von 36.000 m² BGF das größte Fachmarktzentrum

Deutschlands im Allein­eigentum einer Gesell­schaft, und zugleich eines der

größten Europas. Über die Verkaufssumme wurde Stillschweigen vereinbart.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Mit dieser Investition in Deutschland erweitern wir unser Immobilienportfolioum ein zukunftsweisendes Projekt", zeigt sich der österreichische UnternehmerKlemens Hallmann erfreut. "Die Mehrheitsbeteiligung an derEigentümergesellschaft eines der größten Fachmarktzentren Europas festigt dieinternationalen Expansionsbestreb­ungen der Hallmann Gruppe. Der deutsche Marktwar und ist für uns hochinter­essant; weitere Projekte werden folgen."Wichtiger Wirtschaftsstandort, mit ausgezeichneter VerkehrsanbindungMit einer BGF von ca. 110.000 m² und einem Parkhaus mit rund 36.000 m² BGF istdas Fachmarktzentrum in Neu Ulm das größte Fachmarktzentrum Deutschlands, dassich im Alleineigentum einer Gesellschaft befindet. Das moderne Center vereintdie Eigenschaften eines Fachmarktzentrums mit denen eines klassischenShopping­centers: So sind die großflächigen Geschäfte nicht nur von außenbegehbar, sondern auch durch eine innenliegende Mall verbunden.Aktuell sind rund 30 Mieter aus unterschiedlichen Branchen in dem Komplexvertreten. Dazu zählen zugkräftige Ankermieter wie etwa die zweitgrößteEdeka-Filiale Deutschlands, eine Niederlassung der Opti Wohnwelt, der ModeparkRöther und weitere Mieter wie Vodafone, home24, Europcar, TEDI, KiK und FITINN.Mehr als 1.500 Parkplätze ermöglichen den Besuchern den raschen Zugang zumCenter.Neu Ulm liegt an der Westgrenze Bayerns und ist als drittgrößte Stadt einwichtiger Wirtschaftsstandort des bayrischen Regierungsbezirks Schwaben. Dieunmittelbare Nähe zur Universitätsstadt Ulm sowie zur rund 150 Kilometerentfernten Metropole München machen das FMZ zu einem wichtigen Dreh- undAngelpunkt der Region. Aufgrund der guten Lage und der optimalenVerkehrsanbindung durch Bus, Bahn und Autobahn ist das Fachmarktzentrum zudemauch von Österreich in rund einer Stunde erreichbar.Hohe Energieeffizienz, niedriger CO2-Fußabdruck