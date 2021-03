Technical Trading: DAX Long-Trade basierend auf Kurzfrist-Strategie

Ein System-Trade steht für den heutigen Dienstag an, und soll die ausgeprägte Stärke von Dienstagen und Mittwochen im Aktienmarkt nutzen. Die Indizes machen an diesen beiden Tagen einen erheblichen Anteil der Gesamt-Performance, so dass es einen langfristigen Vorteil bringt, diese Tage immer wieder auf den langen Seite zu handeln. Mit welchem Produkt ich diesen Trade mache, zeige ich in diesem Video: Zum VideoBULLISH | Was sieht gut aus [weiter]