Wechsel in der TKB-Geschäftsleitung

Per 1. Juli 2021 gibt es in der sechsköpfigen Geschäftsleitung der TKB einen Wechsel. David Strebel verlässt die Bank auf eigenen Wunsch, um beruflich kürzer zu treten. Er stiess Mitte 2015 zur TKB und hat den Bereich Marktleistungen aufgebaut, der alle vertriebsunterstützenden Abteilungen umfasst und rund 120 Mitarbeitende zählt. Bankrat und Geschäftsleitung bedauern den Weggang von David Strebel und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Zum Nachfolger von David Strebel hat der Bankrat Tobias Hilpert (50) berufen. Der Thurgauer Bankfachmann leitet das Produkt- und Segmentsmanagement der TKB und ist derzeit Stellvertreter von David Strebel. Tobias Hilpert hat an der Universität St.Gallen Rechtswissenschaften studiert. Erste Berufserfahrung sammelte er in der Versicherungsbranche. Danach war er acht Jahre lang in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Zürcher Kantonalbank tätig. Ende 2008 wechselte Hilpert zu Raiffeisen Schweiz, wo er im Bereich Anlegen zuerst das Produktmanagement verantwortete und danach als Leiter Beratung und Vertrieb tätig war. 2013 übernahm Tobias Hilpert bei der TKB eine Stabsleitung im Segmentsmanagement; seit Mitte 2015 führt er die gesamte Abteilung, die seit einiger Zeit auch das Produktmanagement umfasst. Tobias Hilpert hat in seiner beruflichen Laufbahn verschiedene Weiterbildungen absolviert. So verfügt er über einen Executive Master in Bankmanagement und ist Absolvent des SKU Advanced Management Programms der Universität St.Gallen. Der zweifache Vater wohnt mit seiner Familie in Weinfelden.

