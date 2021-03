Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) demonstriert durch den Verkauf eines Hotelobjekts, das auch in in dieser Phase offensichtlich mit dem richtigen Ansatz Transaktionen im Krisensektor Hotellerie ermöglicht werden können..

Und der angenehme Nebeneffekt: So reduziert sich der Anteil von Hotelimmobilien am Gesamtportfolio – Eigenbesitz und Verwaltung – weiter. Und bei einem „Verkaufspreis“ im oberen zweistelligen Millionenbereich um einen erkennbaren Betrag. Das Objekt befand sich im Verwaltungsportfolio.



„In einem dynamischen Marktgeschehen betreuen wir die Immobilien in allen Investment-Stadien. Zu unserem 360°-Ansatz gehört auch die Realisierung attraktiver Verkaufsgewinne im Rahmen unserer institutionellen Kundenmandate“, kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.

Und es wurde ein „profitabler Exit“ erreicht

Um so interessanter. Gewinne nach einer sechsjährigen Haltungsdauer in einer der grössten Krisen für die Hotelerie durch den Verkauf des Frankfurter Luxushotels „Villa Kennedy“ in der Kennedyallee an den Immobilieninvestor CONREN Land. Das Objekt wurde seit 2015 durch die operative Tochtergesellschaft GEG German Estate Group GmbH im Rahmen eines Individualmandats im Drittgeschäft für institutionelle Investoren (Institutional Business) betreut. Der Verkaufspreis für die hochwertige Landmark-Immobilie liegt im oberen zweistelligen Millionenbereich.

Die DIC Asset AG hat wie geplant den Verkauf erfolgreich umgesetzt und ermöglicht ihrem institutionellen Kunden nach der Haltedauer von rund sechs Jahren einen profitablen Exit. Der Hotel-Anteil im Institutional Business ist bereits auf einem sehr geringen Niveau und wurde durch den erfolgreichen Verkauf weiter deutlich reduziert. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie wird die DIC Asset AG ihren Fokus auf die gefragten Asset-Klassen Büro und Logistik setzen.

