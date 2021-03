DGAP-Ad-hoc: technotrans SE / Schlagwort(e): Personalie

Heinz Harling, Vorsitzender des Aufsichtsrats, wird sein Mandat als Aufsichtsratsmitglied der technotrans SE mit Wirkung zum Ende der kommenden Hauptversammlung am 7. Mai 2021 niederlegen



08.03.2021 / 16:52 CET/CEST

Sassenberg, 8. März 2021 - Heinz Harling, Vorsitzender des Aufsichtsrats, wird sein Mandat als Aufsichtsratsmitglied der technotrans SE mit Wirkung zum Ende der kommenden Hauptversammlung am 7. Mai 2021 niederlegen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Harling für seinen enormen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung von technotrans, in die er vor mehr als 40 Jahren eingetreten ist, und beabsichtigt, ihn nach seinem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat zu seinem Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Darüber hinaus wird Herr Harling dem Aufsichtsrat in absehbarer Zeit als Berater zur Verfügung stehen.